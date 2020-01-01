В процессе пользования программой Shareman столкнуться с какими-либо проблемами, связанными с её работой, практически невозможно ( устранение распространенных ошибок ). А если всё-таки проблемы возникнут, то благодаря имеющейся службе поддержки можно очень быстро их устранить.

Пожалуй, Shareman действительно самая удобная программа для скачивания файлов из всех существующих. Загрузка начинается моментально после проделывания нескольких простых операций, а далее пользователю остаётся на выбор: наблюдать за процессом или общаться в чате с интересными собеседниками.

У программы богатый функционал, который дорабатывается с каждой новой версией. Кроме главной возможности – доступу к богатейшему хранилищу мультимедийных файлов, Shareman можно использовать как менеджер закачек, клиент файлообменника и чат. Окно утилиты содержит четыре вкладки с основными функциями, которые легко использовать благодаря удобному и понятному интерфейсу. Основные особенности версии для Windows:

Скачивание файлов с различных источников является процессом довольно утомительным. Большинство людей недовольны рекламой и сложностью поиска мультимедийных материалов. Кроме того, очень часто приходится ждать очереди, чтобы скачать нужный файл, а сама загрузка производится на медленной скорости. Отличие программы Shareman от типичных файлообменников в том, что можно быстро найти и загрузить на высокой скорости желаемый фильм, сериал, музыкальный альбом или игру.

Shareman (Шареман) — это бесплатная программа для поиска, загрузки и расшаривания файлов, выполненная в виде файлообменного клиента со встроенным каталогом и чатом.

Возможности файлообменного клиента

Программа предоставляет широкие возможности для обмена файлами через одноранговую P2P-сеть. С помощью Shareman можно найти мультимедийные материалы, разделенные на 9 групп: фильмы, фильмы HD, сериалы, музыка, картинки, игры, программы, книги, разное. Вы также можете поделиться своими файлами, добавив их в каталог программы.

Кроме того, Shareman обладает множеством дополнительных полезных функций. Например, удобная фильтрация каталога, полноценный чат и встроенный проигрыватель аудио и видео, который нисколько не уступает по качеству полноценным медиаплеерам. Поиск файлов производиться при помощи очень удобной системы, которая умеет определять ошибки в поисковых запросах, отображая правильные результаты даже при неточном вводе слов.

Для получения возможности скачивать файлы регистрация не нужна. Зарегистрироваться нужно будет лишь в случае, если возникла необходимость прокомментировать понравившиеся вам файлы или для общения в чате.

Работа с каталогом

Каталог фильмов

Вы можете переходить в нужные разделы каталога с помощью верхней панели. Каждый раздел разбит на 3 колонки. В левой части расположены категории, а по центру – медиафайлы. После выбора какого-либо материала в правой колонке появится подробная информация о нем, а также кнопки для скачивания и просмотра. Вы также можете использовать алфавитную строку, чтобы производить поиск по первой букве названия.

Поиск медиафайлов

В строке поиска вы можете ввести название фильма или любого другого мультимедийного материала в зависимости от раздела, в котором вы сейчас находитесь. На примере мы ищем фильм «Счастливое число Слевина». Как видите, фильм успешно нашелся и отобразился в левой колонке.

Менеджер загрузок

Текущие загрузки

В разделе «Загрузки» находятся файлы, которые вы скачиваете в данный момент или уже скачали (тогда они получат статус «Готово»). В левой панели расположены инструменты для управления загрузками, с помощью которой вы можете останавливать, удалять и запускать процесс закачки.

Общение в чате

Клиент чата

Для общения в чате предусмотрены различные каналы по интересам, которые отображаются в верхней части окна. Вы можете перейти в любой канал и начать общение. В целом, интерфейс чата настолько понятный и привычный, что добавить здесь больше нечего.

Медиаплеер

Просмотр фильма

Встроенный медиапроигрыватель Shareman позволяет просматривать фильмы и слушать музыку из интерфейса программы, что очень удобно, так как отпадает необходимость установки дополнительного программного обеспечения для этих целей. Плеер хоть и простой, но выполняет весь необходимый функционал и работает довольно быстро.

Настройки

Настройки программы

В данном окне вы можете произвести любые настройки программы. Например, установить ограничения на количество одновременно скачиваемых материалов, или расставить приоритет загрузки в зависимости от размера файла. Настройки разбиты на разделы, которые находятся в левой части окна.