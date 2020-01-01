Shareman для Windows
Shareman (Шареман) — это бесплатная программа для поиска, загрузки и расшаривания файлов, выполненная в виде файлообменного клиента со встроенным каталогом и чатом.
Скачивание файлов с различных источников является процессом довольно утомительным. Большинство людей недовольны рекламой и сложностью поиска мультимедийных материалов. Кроме того, очень часто приходится ждать очереди, чтобы скачать нужный файл, а сама загрузка производится на медленной скорости. Отличие программы Shareman от типичных файлообменников в том, что можно быстро найти и загрузить на высокой скорости желаемый фильм, сериал, музыкальный альбом или игру.
У программы богатый функционал, который дорабатывается с каждой новой версией. Кроме главной возможности – доступу к богатейшему хранилищу мультимедийных файлов, Shareman можно использовать как менеджер закачек, клиент файлообменника и чат. Окно утилиты содержит четыре вкладки с основными функциями, которые легко использовать благодаря удобному и понятному интерфейсу. Основные особенности версии для Windows:
- Бесплатная лицензия;
- Огромная коллекция файлов;
- Удобный каталог, разбитый на категории;
- Поиск, сортировка и фильтрация контента;
- Функциональный менеджер закачек;
- Исчерпывающая информация о фильмах, играх и т.д;
- Возможности писать отзывы и ставить оценки;
- Встроенный чат для общения;
- Встроенный медиаплеер для воспроизведения видео и аудио;
- Добавление в каталог собственных релизов;
- Функция родительского контроля;
- Режим «Турбо» для ускоренной загрузки;
- Простой и понятный интерфейс.
Пожалуй, Shareman действительно самая удобная программа для скачивания файлов из всех существующих. Загрузка начинается моментально после проделывания нескольких простых операций, а далее пользователю остаётся на выбор: наблюдать за процессом или общаться в чате с интересными собеседниками.
В процессе пользования программой Shareman столкнуться с какими-либо проблемами, связанными с её работой, практически невозможно (устранение распространенных ошибок). А если всё-таки проблемы возникнут, то благодаря имеющейся службе поддержки можно очень быстро их устранить.
Возможности файлообменного клиента
Программа предоставляет широкие возможности для обмена файлами через одноранговую P2P-сеть. С помощью Shareman можно найти мультимедийные материалы, разделенные на 9 групп: фильмы, фильмы HD, сериалы, музыка, картинки, игры, программы, книги, разное. Вы также можете поделиться своими файлами, добавив их в каталог программы.
Кроме того, Shareman обладает множеством дополнительных полезных функций. Например, удобная фильтрация каталога, полноценный чат и встроенный проигрыватель аудио и видео, который нисколько не уступает по качеству полноценным медиаплеерам. Поиск файлов производиться при помощи очень удобной системы, которая умеет определять ошибки в поисковых запросах, отображая правильные результаты даже при неточном вводе слов.
Для получения возможности скачивать файлы регистрация не нужна. Зарегистрироваться нужно будет лишь в случае, если возникла необходимость прокомментировать понравившиеся вам файлы или для общения в чате.
Работа с каталогом
Вы можете переходить в нужные разделы каталога с помощью верхней панели. Каждый раздел разбит на 3 колонки. В левой части расположены категории, а по центру – медиафайлы. После выбора какого-либо материала в правой колонке появится подробная информация о нем, а также кнопки для скачивания и просмотра. Вы также можете использовать алфавитную строку, чтобы производить поиск по первой букве названия.
В строке поиска вы можете ввести название фильма или любого другого мультимедийного материала в зависимости от раздела, в котором вы сейчас находитесь. На примере мы ищем фильм «Счастливое число Слевина». Как видите, фильм успешно нашелся и отобразился в левой колонке.
Менеджер загрузок
В разделе «Загрузки» находятся файлы, которые вы скачиваете в данный момент или уже скачали (тогда они получат статус «Готово»). В левой панели расположены инструменты для управления загрузками, с помощью которой вы можете останавливать, удалять и запускать процесс закачки.
Общение в чате
Для общения в чате предусмотрены различные каналы по интересам, которые отображаются в верхней части окна. Вы можете перейти в любой канал и начать общение. В целом, интерфейс чата настолько понятный и привычный, что добавить здесь больше нечего.
Медиаплеер
Встроенный медиапроигрыватель Shareman позволяет просматривать фильмы и слушать музыку из интерфейса программы, что очень удобно, так как отпадает необходимость установки дополнительного программного обеспечения для этих целей. Плеер хоть и простой, но выполняет весь необходимый функционал и работает довольно быстро.
Настройки
В данном окне вы можете произвести любые настройки программы. Например, установить ограничения на количество одновременно скачиваемых материалов, или расставить приоритет загрузки в зависимости от размера файла. Настройки разбиты на разделы, которые находятся в левой части окна.
По поводу обновлений, которые появляются регулярно каждый месяц, беспокоиться не приходится, ведь нет необходимости скачивать новую версию самостоятельно. Программа сама предложит установить обновления, если таковые имеются. Они будут загружены и установлены в автоматическом режиме по вашему согласию.
Преимущества и недостатки
Основное достоинство Shareman — обширный каталог файлов, который удобно разбит по категориям. Каталог позволяет очень быстро находить нужный контент, сортировать и фильтровать его.
- Обширный каталог файлов с функциями фильтрации и сортировки;
- Воспроизведения видео и аудио в режиме онлайн (без скачивания);
- Удобный интерфейс на русском языке с хорошим оформлением;
- Защиты детей от нежелательного контента;
- Малый размер и быстрая установка;
- Расшаривание своих файлов (добавление в базу программы);
- Система рейтинга и добавление комментариев к любым файлам;
- Все функции доступны бесплатно.
По мнению пользователей, основным недостатком Shareman является низкая скорость у некоторых раздач и малоэффективность режима «Турбо».
- Низкая скорость у некоторых раздач;
- Малоэффективность режима «Турбо»;
- Файлы не проходят проверку на вирусы;
- Обилие рекламы в бесплатной версии.
Установка на компьютер
Скачайте установочный файл Shareman в формате «.exe» с нашего сайта, поддерживающий Windows 10, 8, 7, XP разрядностью 32 и 64-bit. Далее запустите установщик программы.
При возникновении сложностей прочитайте подробную инструкцию по установке Shareman в операционную систему Windows.
Обзор Shareman
Обзор файлообменного клиента Shareman: работа с каталогом, поиск мультимедийного контента (фильмы, сериалы, игры, музыкальные альбомы, софт), скачивание файлов с помощью менеджера загрузок, использование медиаплеера и тонкая настройка программы.
Скачать бесплатно для Windows
|Версия
|Размер
|Файл
|102.3.78
|7.6 Мб
|exe
Shareman версии 102.3.78 доступна для скачивания с помощью MultiSetup или по прямой ссылке. Программа распространяется бесплатно, поддерживает Windows 10, 8, 7, XP и имеет интерфейс на русском языке. Также вы можете скачать файлообменный клиент с официального сайта.